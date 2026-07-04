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В Санкт-Петербурге БПЛА атаковали нефтяной терминал

Силы ПВО сбили над Санкт-Петербургом 72 БПЛА. В Кировском районе был атакован нефтяной терминал, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Силы ПВО сбили над Санкт-Петербургом 72 БПЛА. В Кировском районе был атакован нефтяной терминал, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

По словам губернатора, «техногенные последствия ликвидированы», никто не пострадал. Один из сбитых дронов упал в Петергофе. Там также обошлось без жертв и разрушений.

Из-за атаки БПЛА в Санкт-Петербурге возможны перебои с мобильным интернетом, предупреждал господин Беглов. Он призвал горожан не выходить на улицу. Приостанавливал работу аэропорт Пулково, сейчас он снова принимает и отправляет рейсы. По состоянию на 9:24 в аэропорту был задержан 41 рейс, еще 10 отменены.

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