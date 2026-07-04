Водители двух иномарок пострадали в ДТП в центре Челябинска

Сегодня, 4 июля, рано утром на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса в Челябинске столкнулись автомобили Kia Ceed и Škoda Rapid. В результате травмы получили водители обеих машин, сообщили в городской Госавтоиснпекции.
Авария произошла в 7:34 у дома № 73 по проспекту Ленина. Один из автомобилистов, двигавшийся по проспекту Ленина, решил проскочить, когда машины уже начали движение с улицы Энгельса. В результате произошло столкновение с одним из авто.
«Травмы в ДТП получили 69-летняя водитель Kia Ceed и 35-летний водитель Škoda Rapid», — уточнили в ГАИ.
Пострадавших увезли в больницу на автомобилях скорой помощи.