Грузовик с товаром сгорел в Омской области

Пожарные прибыли на место в 03:22, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
На момент возгорания горели кабина и прицеп. Огонь повредил сам грузовик, рефрижератор, прицеп и груз внутри на площади 15 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать за 20 минут.
В пожаре никто не пострадал. Дознаватели МЧС России сейчас выясняют точную причину возгорания. Предварительная версия — техническая неисправность или нарушение правил эксплуатации.
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