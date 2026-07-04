ФСБ сообщила о задержании в Анапе агента СБУ

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации выявлена и пресечена противоправная деятельность агента спецслужб Украины, осуществлявшего сбор сведений, которые могли быть использованы в ущерб безопасности нашей страны», — говорится в заявлении ЦОС.
Уточняется, что гражданин России 1980 года рождения самостоятельно установил связь с представителем СБУ для оказания содействия диверсионно-террористической деятельности. Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее, 3 июля, ЦОС ФСБ России информировал о задержании мужчины, планировавшего поджог объекта железнодорожной инфраструктуры в Пятигорске. Злоумышленник осуществлял фотосъемку места предполагаемого теракта. Ему было поручено изготовить самодельное зажигательное устройство и совершить нападение на объект транспортной железнодорожной инфраструктуры в Ставропольском крае. После этого фигурант намеревался выехать в Сирию для вступления в ряды террористов.