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ФСБ сообщила о задержании в Анапе агента СБУ

4 июля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о задержании жителя Анапы, подозреваемого в передаче Службе безопасности Украины (СБУ) данных о дислокации подразделений ВС РФ и объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса в Краснодарском крае.

Источник: Новости Mail

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации выявлена и пресечена противоправная деятельность агента спецслужб Украины, осуществлявшего сбор сведений, которые могли быть использованы в ущерб безопасности нашей страны», — говорится в заявлении ЦОС.

Уточняется, что гражданин России 1980 года рождения самостоятельно установил связь с представителем СБУ для оказания содействия диверсионно-террористической деятельности. Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, 3 июля, ЦОС ФСБ России информировал о задержании мужчины, планировавшего поджог объекта железнодорожной инфраструктуры в Пятигорске. Злоумышленник осуществлял фотосъемку места предполагаемого теракта. Ему было поручено изготовить самодельное зажигательное устройство и совершить нападение на объект транспортной железнодорожной инфраструктуры в Ставропольском крае. После этого фигурант намеревался выехать в Сирию для вступления в ряды террористов.

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