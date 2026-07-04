ФСБ сообщила о задержании в Анапе агента СБУ

Ранее, 3 июля, ЦОС ФСБ России информировал о задержании мужчины, планировавшего поджог объекта железнодорожной инфраструктуры в Пятигорске. Злоумышленник осуществлял фотосъемку места предполагаемого теракта. Ему было поручено изготовить самодельное зажигательное устройство и совершить нападение на объект транспортной железнодорожной инфраструктуры в Ставропольском крае. После этого фигурант намеревался выехать в Сирию для вступления в ряды террористов.