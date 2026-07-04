В Омске после пожара вновь начал работу магазин «Ткани» на Масленникова

В Омске после пожара возобновил работу легендарный магазин «Ткани», расположенный на углу улиц Масленникова и Пушкина. Об этом Om1 Омск сообщили местные жители.
Сейчас все отделы магазина работают в прежнем режиме. При этом входы разделены: отдельно организован доступ в отдел фурнитуры и штор и в зону продажи тканей. Ассортимент постепенно восстанавливается и расширяется, на витрины ежедневно выкладывают новый товар.
Напомним, пожар в здании магазина произошёл в ночь с 31 марта на 1 апреля. По данным регионального МЧС, возгорание было зафиксировано в пятиэтажном доме на улице Пушкина, 76. Огонь тушили около часа. Из здания самостоятельно эвакуировались 35 человек, включая 11 детей.