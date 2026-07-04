За полгода мошенники выманили у жителей Красноярского края 1,251 миллиард рублей. Жертвами стали 2958 человек. Такими данными поделилась краевая прокуратура. Расследуются ИТТ-преступления непросто, зачастую для каждого создается целая цепочка участников. И все же успехи есть: раскрыто 631 такое мошенничество. В суды направлено 377 уголовных дел.
А вот статистика последней недели: у 149 жителей края дистанционным способом похищено более 89 миллионов рублей. Схемы, которые используют преступники, уже стали классикой. Так, 18 человек повелись на предложение заработать криптовалюту на биржах, 44 человека спасали свою благополучие под диктовку лжесторудников спецслужб.
Еще 37 человек прошли по фишинговым ссылкам на интернет-магазины. По-прежнему актуальны такие схемы, как взлом аккаунтов в соцсетях и просьба к подписчикам прислать деньги.
В суды края направлено 182 иска о взыскании неосновательного обогащения с дропперов на сумму 61 миллионов рублей и 5 дел об оспаривании договора займа на сумму 2,4 миллиона рублей.