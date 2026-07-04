За полгода мошенники выманили у жителей Красноярского края 1,251 миллиард

А вот статистика последней недели: у 149 жителей края дистанционным способом похищено более 89 миллионов рублей. Схемы, которые используют преступники, уже стали классикой. Так, 18 человек повелись на предложение заработать криптовалюту на биржах, 44 человека спасали свою благополучие под диктовку лжесторудников спецслужб.