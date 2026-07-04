Пытался сбежать. Подозреваемого в убийстве 12-летней девочки поймали

Маша (имя изменено — Прим. Ред.) ушла из дома 2 июля, примерно в 15 часов. Девочка сообщила родителям, что идёт собирать лисички в ближайшей лесополосе. Как позже отметили волонтёры и местные жители, речь шла не о дремучих зарослях, а об опушке, куда дачники ходили, как «к себе на огород».