Пытался сбежать. Подозреваемого в убийстве 12-летней девочки поймали

Правоохранители поймали на железнодорожном вокзале в Гатчине Ленинградской области подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, которая отправилась 2 июля собирать лисички на знакомой опушке в лесу и пропала. 42-летний житель Тосно устно признал вину — подробности в материале spb.aif.ru.
Скрыться не удалось.
Утром 4 июля ряд СМИ сообщил, что в СНТ «Захожье», в окрестностях которого произошло преступление, активно допрашивают местных жителей. Одного мужчину задержали, но в скором времени отпустили.
Оказалось, что настоящий подозреваемый в это время находился уже далеко. Впрочем, по его следам шли правоохранители.
Как сообщил Следственный комитет, 42-летний житель Тосно был задержан на железнодорожном вокзале в Гатчине. Ранее мужчина уже был судим.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий в Гатчинском районе Ленинградской области при попытке скрыться на железнодорожном транспорте полицейскими задержан 42-летний ранее судимый житель Тосненского района, подозреваемый в совершении преступления. В ближайшее время он будет передан в следственные органы.
Известно, что мужчина устно признался в убийстве.
«Как к себе на огород».
Маша (имя изменено — Прим. Ред.) ушла из дома 2 июля, примерно в 15 часов. Девочка сообщила родителям, что идёт собирать лисички в ближайшей лесополосе. Как позже отметили волонтёры и местные жители, речь шла не о дремучих зарослях, а об опушке, куда дачники ходили, как «к себе на огород».
Спустя два часа Маша позвонила и сказала родителям, что скоро вернётся. После чего её телефон оказался выключен.
Ближе к полуночи на поиски школьницы бросились отряды ПСО, правоохранители и неравнодушные местные. В тот день шёл дождь, и Маша отправилась в лес в жёлтом дождевике, а потому волонтёры надеялись найти её по яркой одежде.
На поиски девочки планировали отправить беспилотник, но не понадобилось. Утром 3 июля тело школьницы нашли в высокой траве.
Шея ребёнка была изрезана.
Машу нашли примерно в километре от садоводства «Захожье-5», словно девочка не дошла до дома совсем немного. Ребёнок лежал в высокой траве в 300 метрах от ведущей в сторону леса дороги.
Как показал беглый осмотр, школьницу убили — на шее виднелись следы ножевых ранений. В скором времени стало ясно, что перед смертью ребёнок был изнасилован.
На место происшествия оперативно прибыли судмедэксперты, криминалисты, оперативная группа и глава регионального СК Сергей Сазин. А доклад о ходе расследования запросил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.