Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Красноярском невменяемый хозяин зарубил топором двух собак

Дело о жестоком обращении с животными передано в суд.

Источник: Комсомольская правда

Впечатлительным лучше это не читать — слишком жутко. В Березовский районный суд поступило уголовное дело о применении мер принудительного лечения к местному жителю за жестокое обращение с животными.

Как рассказала объединенная пресс-служба судов края, в марте текущего года мужчина взял топор и вышел во двор своего дома. Там на цепи были две собаки, Амур и Агата. Сначала подошел к Амуру и как минимум два раза ударил его по голове. Пес скончался сразу же. Агату хозяин ударил один раз, она получила увечье.

Чтобы скрыть следы, он скинул собак в погреб во дворе.

Обвинение настаивает: у мужчины психическое расстройство, в момент преступления он находился в невменяемом состоянии.