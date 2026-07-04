Под Красноярском невменяемый хозяин зарубил топором двух собак

Как рассказала объединенная пресс-служба судов края, в марте текущего года мужчина взял топор и вышел во двор своего дома. Там на цепи были две собаки, Амур и Агата. Сначала подошел к Амуру и как минимум два раза ударил его по голове. Пес скончался сразу же. Агату хозяин ударил один раз, она получила увечье.