Под Красноярском невменяемый хозяин зарубил топором двух собак

Впечатлительным лучше это не читать — слишком жутко. В Березовский районный суд поступило уголовное дело о применении мер принудительного лечения к местному жителю за жестокое обращение с животными.
Как рассказала объединенная пресс-служба судов края, в марте текущего года мужчина взял топор и вышел во двор своего дома. Там на цепи были две собаки, Амур и Агата. Сначала подошел к Амуру и как минимум два раза ударил его по голове. Пес скончался сразу же. Агату хозяин ударил один раз, она получила увечье.
Чтобы скрыть следы, он скинул собак в погреб во дворе.
Обвинение настаивает: у мужчины психическое расстройство, в момент преступления он находился в невменяемом состоянии.