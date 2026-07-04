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Появилась информация о завершении поисков утонувшего в Омске мальчика

В субботу, 4 июля 2026 года, в социальных сетях появилась информация о завершении поисков мальчика, утонувшего 10 дней назад в Иртыше в районе улицы Лукашевича.

Источник: РИА "Новости"

Ребенка нашли в пятницу, 3 июля 2026 года, в районе затона «Лампочка».

По словам участников поисков, также опубликованным в соцсетях, родители не смогли опознать ребенка визуально, поэтому для официального подтверждения проводится экспертиза ДНК.

Напомним, 7-летний ребенок утонул в Иртыше еще 24 июня. С тех пор тело искали родные, волонтеры и спасатели, однако поиски затянулись.

По факту инцидента омский Следком возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительной версии, взрослые с детьми отдыхали на берегу реки. Пока взрослые отвлеклись на других детей, мальчик пошел в воду, нырнул и не смог сам выбраться.