Появилась информация о завершении поисков утонувшего в Омске мальчика

Ребенка нашли в пятницу, 3 июля 2026 года, в районе затона «Лампочка».
По словам участников поисков, также опубликованным в соцсетях, родители не смогли опознать ребенка визуально, поэтому для официального подтверждения проводится экспертиза ДНК.
Напомним, 7-летний ребенок утонул в Иртыше еще 24 июня. С тех пор тело искали родные, волонтеры и спасатели, однако поиски затянулись.
По факту инцидента омский Следком возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительной версии, взрослые с детьми отдыхали на берегу реки. Пока взрослые отвлеклись на других детей, мальчик пошел в воду, нырнул и не смог сам выбраться.