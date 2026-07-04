Появилась информация о завершении поисков утонувшего в Омске мальчика

По факту инцидента омский Следком возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительной версии, взрослые с детьми отдыхали на берегу реки. Пока взрослые отвлеклись на других детей, мальчик пошел в воду, нырнул и не смог сам выбраться.