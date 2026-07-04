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Девятиклассники в Уфе помогли потушить пожар

В Кировском районе столицы загорелся мусор на крутом склоне.

Источник: МЧС РФ

В Уфе девятиклассники помогли сотрудникам МЧС потушить пожар.

Случай произошел в Кировском районе города. Загорелся мусор на крутом склоне, пожар распространялся. Ситуация осложнялась тем, что проложить привычную рукавную линию к очагу было физически невозможно. Пожарные приступили к тушению с помощью пожарных ранцевых огнетушителей. Но запас воды в ранце расходуется очень быстро, а до водоисточника далеко.

«Очевидцы происшествия — ученики 9 “Б” класса школы № 45 — не стали просто наблюдать со стороны. Ребята предложили свою помощь и организовали настоящую спасательную эстафету по доставке воды! — рассказали в МЧС Башкирии. — Несмотря на жару и сложный подъём, парни неоднократно таскали воду к очагу тления, пока огонь не был полностью ликвидирован».

Главное управление МЧС России по Башкирии рассматривает вопрос о поощрении школьников.

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