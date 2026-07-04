Под Самарой в поле подсолнухов погиб водитель

В Шигонском районе Самарской области вечером 3 июля произошло ДТП, унесшее жизнь человека.
По данным Госавтоинспекции, в 21:05 38-летний мужчина вёл свой автомобиль Lada Kalina по дороге «Сызрань-Шигоны-Волжский Утёс». Он не выбрал безопасную скорость, нарушил правила расположения машины на проезжей части и в результате съехал с трассы в поле подсолнухов. Автомобиль опрокинулся, перевернувшись через крышу.
Водитель погиб на месте до приезда врачей. Получили травмы и доставлены в больницу пассажиры: 40-летняя женщина и 13-летняя девочка, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.