Под Самарой в поле подсолнухов погиб водитель

По данным Госавтоинспекции, в 21:05 38-летний мужчина вёл свой автомобиль Lada Kalina по дороге «Сызрань-Шигоны-Волжский Утёс». Он не выбрал безопасную скорость, нарушил правила расположения машины на проезжей части и в результате съехал с трассы в поле подсолнухов. Автомобиль опрокинулся, перевернувшись через крышу.