14 пострадавших при ударе ВСУ по Воронежу 22 июня остаются в больницах. Об этом сообщили «Вести Воронеж» со ссылкой на областной Минздрав.
По уточненным данным, в результате того удара пострадали 68 человек, ещё шестеро погибли. Все жертвы были сотрудниками предприятия в Железнодорожном районе Воронежа. На заводе произошел пожар, были существенно повреждены верхние этажи здания.
В Воронеже объявлялся трехдневный траур. Из-за этого был отменен ряд развлекательных мероприятий, исключением стал Платоновский фестиваль. Главное управление СК РФ расследует уголовное дело о теракте.
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