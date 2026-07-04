В Урюпинске мошенники похитили у пенсионерки 3,5 млн рублей

В Урюпинске Волгоградской области задержали подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам. Волгоградские полицейские поймали с поличным 26-летнего жителя Архангельска, когда он приехал за очередной суммой денег, которую злоумышленники пытались получить от 74-летней пенсионерки.
В пресс-службе волгоградской полиции прокомментировали: с 17 по 30 июня 2026 года женщине звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками силовых структур. Они убедили ее, что от ее имени якобы перевели деньги в недружественное государство, и потребовали передать сбережения для перевода на «безопасный счет».
Пенсионерка сняла в банке более 3,5 млн рублей и передала их курьеру. Позже мошенники потребовали еще 1 млн рублей, но женщина заподозрила обман и обратилась в полицию.
«Подозреваемый признался в содеянном», — сообщили в полиции. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, также проверяется возможная причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.
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