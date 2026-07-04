В Урюпинске мошенники похитили у пенсионерки 3,5 млн рублей

В пресс-службе волгоградской полиции прокомментировали: с 17 по 30 июня 2026 года женщине звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками силовых структур. Они убедили ее, что от ее имени якобы перевели деньги в недружественное государство, и потребовали передать сбережения для перевода на «безопасный счет».