В Барановичах подросток получил ожог 65% тела, когда подошел к железной дороге

Как сообщили правоохранители, в городскую больницу города Барановичи экстренно госпитализирован 16-летний подросток. Диагноз: термический ожог вольтовой дугой 65% поверхности тела, множественные повреждения. Пострадавший медиками определен в отделение реанимации.
Как уже установлено, ночью подросток находился в запретной зоне, а именно на территории железнодорожных путей, где проходит контактная сеть под рабочим напряжением 27 000 вольт. От соприкосновения с сетью пострадавшего отбросило в сторону.