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В Барановичах подросток получил ожог 65% тела, когда подошел к железной дороге

Подросток в Барановичах получил сильнейший ожог тела, подойдя к железной дороге.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили правоохранители, в городскую больницу города Барановичи экстренно госпитализирован 16-летний подросток. Диагноз: термический ожог вольтовой дугой 65% поверхности тела, множественные повреждения. Пострадавший медиками определен в отделение реанимации.

Как уже установлено, ночью подросток находился в запретной зоне, а именно на территории железнодорожных путей, где проходит контактная сеть под рабочим напряжением 27 000 вольт. От соприкосновения с сетью пострадавшего отбросило в сторону.