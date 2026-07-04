Суд арестовал петербуржца за пособничество в теракте

Дзержинский районный суд задержал Александра Б. Петербуржца подозревают в помощи украинским спецслужбам в ракетно-дроновом ударе по НПО «Импульс».
По данным следствия, причиной пособничества стали политические взгляды фигуранта. Петербуржец связался с представителями украинской армии в мессенджере и согласился оказывать содействие, сообщает Объединённая пресс-служба судов.
В мае 2026 Б. по указаниям кураторов собрал фотоматериал рядом с НПО «Импульс», для более точной оценки окружения НПО и для успешного нанесения удара. В телефоне фигуранта нашли данные, свидетельствующие о связях на Украине и попытках переехать из России в Евросоюз. Б. будет находиться под стражей до окончания следствия.