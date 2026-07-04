Суд арестовал петербуржца за пособничество в теракте

В мае 2026 Б. по указаниям кураторов собрал фотоматериал рядом с НПО «Импульс», для более точной оценки окружения НПО и для успешного нанесения удара. В телефоне фигуранта нашли данные, свидетельствующие о связях на Украине и попытках переехать из России в Евросоюз. Б. будет находиться под стражей до окончания следствия.