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Суд арестовал петербуржца за пособничество в теракте

Под стражу взяли пособника в теракте на НПО «Импульс». Петербуржец имел антироссийские взгляды и хотел покинуть страну.

Дзержинский районный суд задержал Александра Б. Петербуржца подозревают в помощи украинским спецслужбам в ракетно-дроновом ударе по НПО «Импульс».

По данным следствия, причиной пособничества стали политические взгляды фигуранта. Петербуржец связался с представителями украинской армии в мессенджере и согласился оказывать содействие, сообщает Объединённая пресс-служба судов.

В мае 2026 Б. по указаниям кураторов собрал фотоматериал рядом с НПО «Импульс», для более точной оценки окружения НПО и для успешного нанесения удара. В телефоне фигуранта нашли данные, свидетельствующие о связях на Украине и попытках переехать из России в Евросоюз. Б. будет находиться под стражей до окончания следствия.

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