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Автомобиль вспыхнул в Навашинском округе

Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

В Навашинском округе загорелся автомобиль. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар случился в селе Поздняково в Навашинском районе. Из-за неисправности электрооборудования вспыхнул автомобиль Форд Транзит. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что мужчина и женщина скончались на пожаре в селе Починки.

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