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В Полесском районе столкнулись микрик и легковушка. Оба водителя пострадали

ДТП произошло в районе пос. Славянское.

Источник: Комсомольская правда

Лобовое столкновение микрика и легковушки произошло близ пос. Славянское Полесского района нанакуне вечером. О ДТП, которое случилось 3 июля в 18:00, сообщает областное УГИБДД.

«Мерседес» ехал со стороны Калининграда в направлении Полесск, выехал на полосу для встречного движения, где и врезался в «Мерседес». Оба водителя «немцев» получили травмы.

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