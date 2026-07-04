Водителя катера, насмерть сбившего 11-летнего мальчика в Воронежском водохранилище, арестовали на два месяца

Напомним, трагедия произошла 2 июля на «диком» пляже у санатория имени Горького в Воронеже. В тот день семья подростка — родители, брат и бабушка — приехала на водохранилище, чтобы отметить предстоящий день рождения. С собой мальчик позвал друзей, всего собралась компания из шести подростков. Пока взрослые находились на берегу, дети плавали посреди водохранилища.