В Москве мошенники арендуют квартиры для конспирации

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Мошенники арендуют на сутки квартиры для конспирации, куда по указке приходят жертвы и оставляют деньги, сообщает столичная прокуратура.
«Мошенники для конспирации и последующего хищения денежных средств используют съемные на сутки квартиры. Они также могут попросить пострадавшего оставить наличность в почтовых ящиках многоквартирных домов», — говорится в канале ведомства на платформе «Макс».
Так, жительница района Ростокино по указке звонивших, которые представились ей сотрудниками силового ведомства, под предлогом сохранения сбережений дважды приходила в арендованную квартиру, где оставила в микроволновке более двух миллионов рублей.