На пожаре в Самаре пострадала женщина

В Красноглинском районе Самары горели домашние вещи в квартире на площади 2 кв.м. На пожаре пострадала 55-летняя женщина.
Три крупных пожара произошло в Самаре и Чапаевске. Так, в Железнодорожном районе горела макулатура на площади 100 кв.м, а в Промышленном — неэксплуатируемое строение на площади 150 кв.м.
В Чапаевске горело заброшенное здание на площади 100 кв.м, пишет Волга-Ньюс.
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