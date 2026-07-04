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На пожаре в Самаре пострадала женщина

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию 15 пожаров, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Источник: НИА Самара

В Красноглинском районе Самары горели домашние вещи в квартире на площади 2 кв.м. На пожаре пострадала 55-летняя женщина.

Три крупных пожара произошло в Самаре и Чапаевске. Так, в Железнодорожном районе горела макулатура на площади 100 кв.м, а в Промышленном — неэксплуатируемое строение на площади 150 кв.м.

В Чапаевске горело заброшенное здание на площади 100 кв.м, пишет Волга-Ньюс.

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