Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале пассажирский автобус врезался в легковушку, которая стояла на обочине

В Свердловской области водитель рейсового автобуса врезался в легковушку.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

В Свердловской области водитель пассажирского автобуса наехал на легковушку, которая стояла на обочине. Авария произошла утром 4 июля на трассе Екатеринбург — Тюмень. По данным региональной Госавтоинспекции, 39-летний водитель автобуса не уследил за дорогой и врезался в «Mitsubishi». В этот момент легковушка стояла с краю дороги, за ее рулем был 56-летний водитель.

— На момент ДТП в салоне автобуса маршрута № 126 «Заречный — Екатеринбург» находились 10 пассажиров. Пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет.

отметили в ведомстве

Сотрудники Госавтоинспекции провели осмотр на месте аварии, а также допросили свидетелей происшествия.