На Урале пассажирский автобус врезался в легковушку, которая стояла на обочине

В Свердловской области водитель пассажирского автобуса наехал на легковушку, которая стояла на обочине. Авария произошла утром 4 июля на трассе Екатеринбург — Тюмень. По данным региональной Госавтоинспекции, 39-летний водитель автобуса не уследил за дорогой и врезался в «Mitsubishi». В этот момент легковушка стояла с краю дороги, за ее рулем был 56-летний водитель.