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Детей направили к врачу: экологический лагерь под Перевозом закрыли

О досрочном прекращении работы лагеря рассказал министр образования и науки Нижегородской области.

200 школьников из Нижегородской области неожиданно вернулись домой раньше срока. Краткосрочные профильные экологические сборы на базе лагеря Перевозского строительного колледжа пришлось свернуть за два дня до планового завершения.

Причина — коммунальная авария. Как пояснил министр образования и науки региона Михаил Пучков, на территории лагеря начались аварийно-восстановительные работы на участке трубопровода горячего водоснабжения. В таких условиях, признал чиновник, обеспечить дальнейшее проведение сборов с соблюдением всех норм безопасности и комфорта стало невозможно.

Картину усугубило самочувствие детей. В последний день несколько участников почувствовали недомогание, пятерых пришлось отправить к врачу. Сейчас все ребята находятся с родителями, госпитализированных нет. Причины плохого самочувствия пока устанавливаются — идёт полная проверка.

Первые результаты анализов уже есть. Сотрудники пищеблока здоровы — все тесты на возбудители инфекций оказались отрицательными. Сертификаты и качество продуктов, поставленных в лагерь, тоже пока не вызвали нареканий. Проверяют и состояние комнат, бытовые условия, а также проведённые мероприятия по дератизации перед заездом. Разбирательство продолжается.

Михаил Пучков заверил, что держит ситуацию на особом контроле и назвал произошедшее нештатной ситуацией. Тем более обидно, что, по его словам, самим ребятам сборы очень нравились — в родительском чате полно положительных отзывов.