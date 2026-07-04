Детей направили к врачу: экологический лагерь под Перевозом закрыли

Первые результаты анализов уже есть. Сотрудники пищеблока здоровы — все тесты на возбудители инфекций оказались отрицательными. Сертификаты и качество продуктов, поставленных в лагерь, тоже пока не вызвали нареканий. Проверяют и состояние комнат, бытовые условия, а также проведённые мероприятия по дератизации перед заездом. Разбирательство продолжается.