В Волгограде 18-летний лихач устроил жуткое ДТП на ул. Красных Командиров

Судя по опубликованным с места аварии кадрам, столкновение произошло лоб в лоб и на огромной скорости. После аварии «14-ю» отбросило в сторону, и автомобиль совершил повторённое столкновение — теперь уже со светофорным столбом. В результате машина предполагаемого виновника аварии фактически превратилась в груду искривлённого металла.