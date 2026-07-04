Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде 18-летний лихач устроил жуткое ДТП на ул. Красных Командиров

3 июля в Кировском районе Волгограда произошло жуткое ДТП с участием двух легковых автомобилей.

3 июля в Кировском районе Волгограда произошло жуткое ДТП с участием двух легковых автомобилей. В утренний час машины не смогли разъехаться на перекрёстке посреди частного сектора.

— В 9:05 18-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2114», напротив дома № 113 по ул. Красных Командиров проехал перекресток дорог на запрещающий сигнал светофора, в следствие чего совершил столкновение с автомашиной «Лада Калина», — сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным с места аварии кадрам, столкновение произошло лоб в лоб и на огромной скорости. После аварии «14-ю» отбросило в сторону, и автомобиль совершил повторённое столкновение — теперь уже со светофорным столбом. В результате машина предполагаемого виновника аварии фактически превратилась в груду искривлённого металла.

Отметим, по информации правоохранителей, водители обеих машин получили травмы и были доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.