В Волгограде 18-летний лихач устроил жуткое ДТП на ул. Красных Командиров

3 июля в Кировском районе Волгограда произошло жуткое ДТП с участием двух легковых автомобилей. В утренний час машины не смогли разъехаться на перекрёстке посреди частного сектора.
— В 9:05 18-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2114», напротив дома № 113 по ул. Красных Командиров проехал перекресток дорог на запрещающий сигнал светофора, в следствие чего совершил столкновение с автомашиной «Лада Калина», — сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Судя по опубликованным с места аварии кадрам, столкновение произошло лоб в лоб и на огромной скорости. После аварии «14-ю» отбросило в сторону, и автомобиль совершил повторённое столкновение — теперь уже со светофорным столбом. В результате машина предполагаемого виновника аварии фактически превратилась в груду искривлённого металла.
Отметим, по информации правоохранителей, водители обеих машин получили травмы и были доставлены в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.