22-летний парень погиб под колесами поезда на перегоне под Воронежем

По предварительным данным, ЧП произошло в светлое время суток на 569-м километре пути. Обстоятельства, при которых молодой человек оказался на рельсах, пока выясняются. Следователи уже начали доследственную проверку по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).