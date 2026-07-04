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В Волгоградской области СК и прокуратура проверяют сообщения о буллинге в школе

Мать мальчика из Волжского пожаловалась на систематические издевательства над ребенком в школе.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области следком и прокуратура проводят проверку после появления в СМИ истории об издевательствах над 12-летним мальчиком в школе Волжского. Мама ребенка из многодетной семьи рассказала о буллинге, которому подвергается ее сын уже не первый год. Обращения в полицию и к руководству школы дальше профилактических бесед не дошли, и женщине удалось достучаться до Бастрыкина. Глава следкома уже ждет доклад от волгоградских следователей о результатах расследования этой истории.

Прокуратура Волгоградской области тоже сообщила о начале проверки.

— По ее итогам будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — сообщили в надзорном ведомстве.