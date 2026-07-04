Бастрыкин требует доклад по делу об избиении школьника под Волгоградом

По данным из публикаций, в Волжском школьник якобы подвергался издевательствам со стороны других учащихся. Сообщается, что в отношении ребенка неоднократно применялась физическая сила. При этом реакции со стороны ответственных структур, по данным СМИ, своевременно не последовало.