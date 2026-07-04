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Бастрыкин требует доклад по делу об избиении школьника под Волгоградом

Инцидент, вызвавший резонанс, произошел в Волжском.

В Волгоградской области следственные органы СК России организовали проверку сообщений об издевательствах над школьником в городе Волжский.

В Волгоградском Следкоме прокомментировали: поступила информация из СМИ о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего. Правоохранители проверяют обстоятельства инцидента и возможное бездействие уполномоченных органов.

По данным из публикаций, в Волжском школьник якобы подвергался издевательствам со стороны других учащихся. Сообщается, что в отношении ребенка неоднократно применялась физическая сила. При этом реакции со стороны ответственных структур, по данным СМИ, своевременно не последовало.

Представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах — поручил председатель Следственный комитет России Александр Бастрыкин руководителю следственного управления по Волгоградской области.

В ведомстве уточняют, что по итогам проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам.

Ранее сообщалось, что жительница Урюпинска стала жертвой мошенников.