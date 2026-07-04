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Число пострадавших при ударе ВСУ по рынку в Токмаке выросло до 21

Погибли пять человек.

Источник: РИА "Новости"

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Число мирных жителей, пострадавших при ударе ВСУ по рынку в Токмаке Запорожской области, выросло до 21, сообщили в Минздраве региона.

Ранее губернатор Евгений Балицкий сообщил о 5 погибших и 18 раненых.

«13 человек госпитализированы с ранениями средней и легкой степени тяжести. Трое с легкими травмами получают амбулаторное лечение. Состояние четырех пациентов оценивается как стабильно тяжелое. Один пострадавший переведен из реанимации в отделение с положительной динамикой», — говорится в сообщении министерства в «Максе».

В Минздраве региона добавили, что с лечением пострадавших через телемедицинские консультации помогают специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ.

Украинский дрон целенаправленно атаковал городской рынок в прифронтовом городе Токмаке 3 июля. Возбуждено уголовное дело о теракте, в Токмакском муниципальном округе 4 июля объявлен днем траура по погибшим.

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