Число пострадавших при ударе ВСУ по рынку в Токмаке выросло до 21

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Число мирных жителей, пострадавших при ударе ВСУ по рынку в Токмаке Запорожской области, выросло до 21, сообщили в Минздраве региона.
Ранее губернатор Евгений Балицкий сообщил о 5 погибших и 18 раненых.
«13 человек госпитализированы с ранениями средней и легкой степени тяжести. Трое с легкими травмами получают амбулаторное лечение. Состояние четырех пациентов оценивается как стабильно тяжелое. Один пострадавший переведен из реанимации в отделение с положительной динамикой», — говорится в сообщении министерства в «Максе».
В Минздраве региона добавили, что с лечением пострадавших через телемедицинские консультации помогают специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ.
Украинский дрон целенаправленно атаковал городской рынок в прифронтовом городе Токмаке 3 июля. Возбуждено уголовное дело о теракте, в Токмакском муниципальном округе 4 июля объявлен днем траура по погибшим.