Мать и ребенок пропали в Красноярском крае, возбуждено уголовное дело

Как выяснили следователи, 32-летняя женщина и ее пятилетняя дочь пропали днем 27 июня в Ачинске. Они вышли из квартиры и назад больше не вернулись. Тревогу забил отец ребенка, не обнаружив их дома. По словам отца, никакого скандала или другой причины исчезать у его супруги не было.