Мать и ребенок пропали в Красноярском крае, возбуждено уголовное дело

Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения женщины и ее дочери, сообщили в ведомстве.
Как выяснили следователи, 32-летняя женщина и ее пятилетняя дочь пропали днем 27 июня в Ачинске. Они вышли из квартиры и назад больше не вернулись. Тревогу забил отец ребенка, не обнаружив их дома. По словам отца, никакого скандала или другой причины исчезать у его супруги не было.
Через некоторое время камеры видеонаблюдения зафиксировали пропавшую маму и ее дочь уже в Красноярске, на улице Норильская. Однако до сих пор их местонахождение не установлено.
— Сейчас проводится поиск, привлечены волонтеры и полиция. Они работают под руководством наиболее опытных следователей-криминалистов и сотрудников краевого управления СК — те устанавливают все обстоятельства произошедшего, — пояснили в СК.
В ведомстве также попросили о помощи жителей Ачинска и Красноярска, которые могут что-нибудь знать о пропавших матери и дочери.