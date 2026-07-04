Подозреваемый в убийстве девочки заявил, что у него «что-то щёлкнуло»

Мужчина догнал школьницу, прихватив по пути нож из машины. Известно, что на теле девочки были следы сексуального насилия, помимо физического. Подозреваемый хорошо известен среди дачников. Он был председателем СНТ и вёл активную деятельность в сообществе товарищества. Позиционировал себя, как человека «верующего и честного». Ранее фигурант уже был судим за кражу небольшой суммы денег. Подозреваемого ждут экспертизы и проверки по факту совершения преступления. Следственный комитет направил ходатайство об аресте.