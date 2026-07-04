Подозреваемый в убийстве девочки заявил, что у него «что-то щёлкнуло»

Подозреваемый рассказал, что имел при себе перочинный нож, который стал орудием убийства. Он увидел девочку, идущую к лесу — по его словам «что-то щёлкнуло, и повело его за ней», сообщает 47news.
Мужчина догнал школьницу, прихватив по пути нож из машины. Известно, что на теле девочки были следы сексуального насилия, помимо физического. Подозреваемый хорошо известен среди дачников. Он был председателем СНТ и вёл активную деятельность в сообществе товарищества. Позиционировал себя, как человека «верующего и честного». Ранее фигурант уже был судим за кражу небольшой суммы денег. Подозреваемого ждут экспертизы и проверки по факту совершения преступления. Следственный комитет направил ходатайство об аресте.