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Трех нетрезвых водителей поймали за неделю в Нижегородской области

Они нарушали закон уже не в первый раз.

За неделю в отношении трех водителей возбуждены уголовные дела за повторное управление транспортом в нетрезвом виде. Об этом рассказали в УМВД России по Нижегородской области. Нарушителями оказались 33-летняя женщина на Бору, 19-летний безработный в Красных Баках и 38-летний мужчина на трассе Городец-Ковернино. Все они ранее уже привлекались к ответственности за аналогичные нарушения, а один из них имел судимость.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Нарушители отстранены от управления, автомобили помещены на спецстоянки.

Полиция напоминает: за повторное пьяное вождение грозит штраф до 300 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы до двух лет. Если нетрезвый водитель совершит ДТП с тяжкими последствиями, срок может составить до 12 лет.