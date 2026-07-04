Трех нетрезвых водителей поймали за неделю в Нижегородской области

За неделю в отношении трех водителей возбуждены уголовные дела за повторное управление транспортом в нетрезвом виде. Об этом рассказали в УМВД России по Нижегородской области. Нарушителями оказались 33-летняя женщина на Бору, 19-летний безработный в Красных Баках и 38-летний мужчина на трассе Городец-Ковернино. Все они ранее уже привлекались к ответственности за аналогичные нарушения, а один из них имел судимость.