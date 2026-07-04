В Нижегородской области при пожаре погибли два человека

В селе Починке Нижегородской области на улице Гражданская загорелся жилой дом. Подробности произошедшего рассказали в соцсетях регионального МЧС.
С огнем боролись девять расчетов. Однако жертв избежать не удалось. Погибли два человека: мужчина и женщина, их личности устанавливаются.
В настоящее время дознаватели ГУ МЧС России по Нижегородской области устанавливают причину произошедшего.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше