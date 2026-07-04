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В Нижегородской области при пожаре погибли два человека

В селе Починке Нижегородской области на улице Гражданская загорелся жилой дом. Подробности произошедшего рассказали в соцсетях регионального МЧС.

В селе Починке Нижегородской области на улице Гражданская загорелся жилой дом. Подробности произошедшего рассказали в соцсетях регионального МЧС.

С огнем боролись девять расчетов. Однако жертв избежать не удалось. Погибли два человека: мужчина и женщина, их личности устанавливаются.

В настоящее время дознаватели ГУ МЧС России по Нижегородской области устанавливают причину произошедшего.

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