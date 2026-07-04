Во Всеволожске подросток без прав на мотоцикле сбил ребенка

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Полиция проводит проверку после ДТП в Ленинградской области, где юноша без прав на мотоцикле сбил ребенка, в результате мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербург и Ленинградской области.