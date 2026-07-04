Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Всеволожске подросток без прав на мотоцикле сбил ребенка

В Ленинградской области подросток без прав на мотоцикле сбил на переходе ребенка.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Полиция проводит проверку после ДТП в Ленинградской области, где юноша без прав на мотоцикле сбил ребенка, в результате мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербург и Ленинградской области.

ДТП произошло 3 июля во Всеволожске.

«Водитель мотоцикла, не имеющий водительского удостоверения, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на ребенка. В результате ДТП мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, подросток опрошен и передан родителям. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.