Во Всеволожске подросток без прав на мотоцикле сбил ребенка

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Полиция проводит проверку после ДТП в Ленинградской области, где юноша без прав на мотоцикле сбил ребенка, в результате мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербург и Ленинградской области.
ДТП произошло 3 июля во Всеволожске.
«Водитель мотоцикла, не имеющий водительского удостоверения, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на ребенка. В результате ДТП мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.
Как сообщает ведомство, подросток опрошен и передан родителям. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.