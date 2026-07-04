В Перми археологи нашли старинный памятник «Незабвенному папе» от дочери

Надгробие начала прошлого века нашли и расчистили на территории бывшего Архиерейского кладбища в Перми, сообщает Камская археологическая экспедиция.
Как рассказали археологи, монумент хорошо сохранился, но в настоящий момент сильно заглублен в грунт, из-за чего его пока невозможно увидеть полностью. На надгробии, выполненном в виде щита на скале с резным пнем и годовыми кольцами на спиле, исследователи расчистили эпитафию: «Незабвенному папе — другу, учителю. Лидуся», а также герб с фамилией «Юрьев» и отчеством «Николаевич».
Сотрудники Музея Архиерейского квартала помогли установить личность похороненного. Им оказался статский советник Александр Николаевич Юрьев (1850−1907). Уроженец Курской губернии и выпускник Казанской духовной академии с 1879 года преподавал философию, психологию и дидактику в Пермской духовной семинарии, где за обширные знания считался «первой звездой» среди педагогов. Также он обучал педагогике воспитанниц Мариинской женской гимназии и читал публичные лекции для горожан в Пермском научно-промышленном музее. За свою карьеру он был удостоен орденов св. Анны II и III степеней и св. Станислава II и III степеней.
Александр Юрьев скончался от паралича 10 августа 1907 года после тяжелой болезни. Отпевание прошло в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, после чего его похоронили на Архиерейском кладбище, а примечательный памятник на могиле установила его единственная дочь Лидия.
Напомним, ранее археологи нашли в центре перми памятник мещанину, умершему от грудной жабы.