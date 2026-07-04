В Перми археологи нашли старинный памятник «Незабвенному папе» от дочери

Сотрудники Музея Архиерейского квартала помогли установить личность похороненного. Им оказался статский советник Александр Николаевич Юрьев (1850−1907). Уроженец Курской губернии и выпускник Казанской духовной академии с 1879 года преподавал философию, психологию и дидактику в Пермской духовной семинарии, где за обширные знания считался «первой звездой» среди педагогов. Также он обучал педагогике воспитанниц Мариинской женской гимназии и читал публичные лекции для горожан в Пермском научно-промышленном музее. За свою карьеру он был удостоен орденов св. Анны II и III степеней и св. Станислава II и III степеней.