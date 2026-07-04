35-летний пешеход погиб под колесами иномарки в Воронеже на Димитрова

По предварительным данным полиции, 28-летний житель Белгородской области за рулем автомобиля «Ауди 80» двигался по улице Димитрова от Брусилова в сторону Волгоградской. В этот момент на проезжей части оказался 35-летний местный житель. Мужчина переходил дорогу слева направо по ходу движения машины, но делал это вне зоны пешеходного перехода, хотя рядом находился подземный переход, который был в зоне видимости.