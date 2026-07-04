В Красноярском крае 13 порожних вагонов сошли с рельс без опрокидования

В Красноярском крае на перегоне Кошурниково — Путевой пост 570 км произошел сход тринадцати порожних вагонов колесными парами. Опрокидывания вагонов удалось избежать.
Как сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России ЧП произошло сегодня, 4 июля. В результате случившегося никто не пострадал. Размер ущерба устанавливается.
Следователи начали доследственную проверку, чтобы выяснить причины нештатной ситуации. Проверка идет по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).