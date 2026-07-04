16-летний мальчик утонул на реке Кемь вблизи Озёрного

На реке Кемь неподалёку от села Озёрное произошло трагическое происшествие.
Как сообщили в МЧС, 4 июля в водоёме утонул 16-летний подросток. О случившемся рассказал очевидец. Сейчас специалисты проводят поисковые работы.
Напомним, ранее вблизи деревни Усть-Тунгуска в озере СНТ «Гидростроитель» утонул 40-летний мужчина. А 3 июля в Туве в искусственном водоёме оборвалась жизнь 13-летней девочки, по предварительной версии, купавшейся с друзьями.
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