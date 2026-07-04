Список жертв водоемов в Красноярском крае пополнили подросток и мужчина

Список жертв воды в Красноярском крае сегодня, 4 июля, пополнили подросток и мужчина. Обе трагедии произошли в Енисейском округе.
Утром в районе деревни Усть-Тунгуска сорокалетний мужчина зашел в воду озера СНТ «Гидростроитель». Обратно он уже не вернулся. Спасатели направились на место, ведутся поиски тела погибшего.
И вот под вечер пришло второе известие. На реке Кемь вблизи поселка Озерное утонул 16-летний подросток. Очевидец сообщил об этом на телефон экстренной службы. На месте также работают сотрудники полиции и спасатели.
— Напоминаем, что купание вне официальных пляжей запрещено и опасно для жизни, — призывают все, кому по долгу службы приходится доставать тела утонувших из воды.