Иностранцу грозит до 20 лет за сбыт наркотиков в Волгограде

В Волгограде сотрудники полиции задержали 34-летнего иностранца, подозреваемого в покушении на сбыт синтетических наркотиков. В Ворошиловском районе Волгограда, он, по данным МВД, оборудовал тайники с закладками для дальнейшего распространения.
В региональном Главке прокомментировали: оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков изъяли содержимое 4 тайников. В пакетиках находилась смесь, содержащая N-метилэфедрон, общим весом около 8 г. Установлено, что мужчина временно проживал в городе и готовил наркотики к сбыту.
Подозреваемый сознался в содеянном и подтвердил намерение реализовать запрещенные вещества. Следствие устанавливает все обстоятельства дела.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Решается вопрос о мере пресечения. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось о задержации рецидивистки, вновь промышлявшей наркотиками.