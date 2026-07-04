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Иностранцу грозит до 20 лет за сбыт наркотиков в Волгограде

Полиция Волгограда пресекла сбыт 8 г синтетики в тайниках.

В Волгограде сотрудники полиции задержали 34-летнего иностранца, подозреваемого в покушении на сбыт синтетических наркотиков. В Ворошиловском районе Волгограда, он, по данным МВД, оборудовал тайники с закладками для дальнейшего распространения.

В региональном Главке прокомментировали: оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков изъяли содержимое 4 тайников. В пакетиках находилась смесь, содержащая N-метилэфедрон, общим весом около 8 г. Установлено, что мужчина временно проживал в городе и готовил наркотики к сбыту.

Подозреваемый сознался в содеянном и подтвердил намерение реализовать запрещенные вещества. Следствие устанавливает все обстоятельства дела.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Решается вопрос о мере пресечения. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о задержации рецидивистки, вновь промышлявшей наркотиками.