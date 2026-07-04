Иностранцу грозит до 20 лет за сбыт наркотиков в Волгограде

В региональном Главке прокомментировали: оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков изъяли содержимое 4 тайников. В пакетиках находилась смесь, содержащая N-метилэфедрон, общим весом около 8 г. Установлено, что мужчина временно проживал в городе и готовил наркотики к сбыту.