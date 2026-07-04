Бастрыкину доложат об инциденте с 4-летним мальчиком, впавшим в кому в Арзамасе

После того, как маленького пациента привезли в медицинское учреждение, врачи решили пренебречь обследованием. Из-за отсутствия своевременной постановки диагноза мальчику стало хуже, его отправили в больницу Нижнего Новгорода, где он до сих пор находится в состоянии комы.