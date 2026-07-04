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Бастрыкину доложат об инциденте с 4-летним мальчиком, впавшим в кому в Арзамасе

Глава ведомства взял ситуацию под свой контроль.

Источник: Комсомольская правда

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по инциденту с четырехлетним ребенком, который впал в кому в Арзамасе. Об этом сообщает пресс-службе ведомства.

Согласно информации, в больницу Арзамаса поступил 4-летний пациент, которому не оказали своевременную медицинскую помощь, из-за чего он впал в кому.

После того, как маленького пациента привезли в медицинское учреждение, врачи решили пренебречь обследованием. Из-за отсутствия своевременной постановки диагноза мальчику стало хуже, его отправили в больницу Нижнего Новгорода, где он до сих пор находится в состоянии комы.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело. Доклад о процессе предоставят в центральный аппарат ведомства.