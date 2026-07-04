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12 пожаров ликвидировали за сутки в Пермском крае

Один человек в результате возгорания получил травмы.

Источник: Комсомольская правда

По информации Главного управления МЧС России по Пермскому краю, за сутки 3 июля на территории региона было ликвидировано 12 возгораний.

Пожары были зафиксированы в следующих муниципальных образованиях: по два пожара произошло на территориях города Березники, Пермского муниципального округа и Добрянского МО.

По одному пожару зафиксировано в городе Перми, а также на территориях Чусовского, Карагайского, Горнозаводского, Куединского и Березовского муниципальных округов.

К счастью, обошлось без погибших, однако один человек получил травмы. В настоящее время устанавливаются точные причины возгораний во всех случаях.

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