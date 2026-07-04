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Пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Черным морем

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости Крым. Над Черным морем сигнал бедствия подал пассажирский самолет, следующий из Стамбула в Минеральные воды. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что самолет авиакомпании «Азимут» возвращается в аэропорт вылета после подачи аварийного сигнала.

Согласно сервису, самолет вылетел из аэропорта Стамбула в 14.36 по местному времени (совпадает с московским) и направился в Минеральные Воды.

Спустя полчаса полета он сменил курс и возвращается в Стамбул, при этом экипаж подал аварийный сигнал 7700, означающий нештатную ситуацию в полете.

Как сообщили в Росавиации, воздушное судно благополучно село в аэропорту вылета.

«Экипаж самолета Superjet 100 авиакомпании “Азимут”, выполняющего рейс А46074 из Стамбула в Минеральные Воды, принял решение вернуться в аэропорт вылета, по предварительным данным, из-за технической неисправности на борту. Самолет произвел благополучную посадку в аэропорту вылета в 15.44 мск», — говорится в сообщении.

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