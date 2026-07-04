Пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Черным морем

Отмечается, что самолет авиакомпании «Азимут» возвращается в аэропорт вылета после подачи аварийного сигнала.
Согласно сервису, самолет вылетел из аэропорта Стамбула в 14.36 по местному времени (совпадает с московским) и направился в Минеральные Воды.
Спустя полчаса полета он сменил курс и возвращается в Стамбул, при этом экипаж подал аварийный сигнал 7700, означающий нештатную ситуацию в полете.
Как сообщили в Росавиации, воздушное судно благополучно село в аэропорту вылета.
«Экипаж самолета Superjet 100 авиакомпании “Азимут”, выполняющего рейс А46074 из Стамбула в Минеральные Воды, принял решение вернуться в аэропорт вылета, по предварительным данным, из-за технической неисправности на борту. Самолет произвел благополучную посадку в аэропорту вылета в 15.44 мск», — говорится в сообщении.