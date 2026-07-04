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38 человек бесследно исчезли в Волгоградской области

Статистику июня предоставили поисковики «ЛизаАлерт».

В Волгоградской области за июнь поступило 38 заявок на поиск пропавших людей. Такие данные привели в поисковом отряде «ЛизаАлерт», подведя итоги работы за месяц.

По информации волонтеров, в результате поисковых мероприятий 28 человек были найдены живыми. Еще одного человека обнаружили погибшим. Поиски пяти жителей, которые числятся без вести пропавшими, продолжаются.

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что добровольцы продолжают распространять ориентировки и проверять всю поступающую информацию о возможном местонахождении пропавших.

Если у вас есть сведения о людях, которых продолжают искать, передайте информацию поисковикам. Любые сообщения, которые могут помочь установить местонахождение пропавших, проверяются волонтерами.

В мае поисковики отчитались о 50 пропавших волгоградцах.