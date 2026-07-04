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Трагедии на воде: два человека утонули в Нижегородской области

Тела погибших извлечены спасателями в Павловском и Сокольском округах.

В Нижегородской области зафиксированы два несчастных случая на воде. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В Павловском округе водолазы достали из Оки тело 45-летнего мужчины.

Еще одна трагедия произошла в Сокольском округе: в акватории Горьковского водохранилища, неподалеку от деревни Рамешки, извлекли из воды тело 70-летнего мужчины.

Обстоятельства происшествий выясняются.

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