Трагедии на воде: два человека утонули в Нижегородской области

В Нижегородской области зафиксированы два несчастных случая на воде. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
В Павловском округе водолазы достали из Оки тело 45-летнего мужчины.
Еще одна трагедия произошла в Сокольском округе: в акватории Горьковского водохранилища, неподалеку от деревни Рамешки, извлекли из воды тело 70-летнего мужчины.
Обстоятельства происшествий выясняются.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше