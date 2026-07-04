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МЧС Крыма: помогли 5 туристам в Тихой бухте

В Тихой бухте Коктебеля выручили туристов с детьми.

Источник: МЧС РФ

В Коктебеле, в окрестностях живописной Тихой бухты, группа туристов, в составе которой находились трое детей, не смогла самостоятельно выбраться из труднодоступной местности.

Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали всех пятерых в безопасное место. К счастью, медицинская помощь никому из них не потребовалась — туристы чувствуют себя хорошо.

В ликвидации инцидента были задействованы два человека личного состава и одна единица спецтехники.

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