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В Свердловской области подросток устроил ДТП, пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в ДТП с участием 17-летнего водителя на Урале.

Источник: РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Четыре человека пострадали в аварии, которую устроил 17-летний водитель в поселке Большой Исток в Свердловской области, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария случилась около четырех часов утра в субботу, 17-летний за рулем Lada, не имеющий водительских прав, съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение, после чего автомобиль загорелся.

«В результате ДТП телесные повреждения получили четыре человека: трое несовершеннолетних и один взрослый. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения. Водитель также госпитализирован», — рассказали в ГАИ.

Подросток не был в состоянии опьянения, против него составлен административный протокол. Его мать пояснила инспекторам, что сын отпросился погулять, а о том, что он сядет за руль, она не знала.