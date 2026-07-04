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В Сочи на аттракционе в парке оторвалась вагонетка с людьми — есть пострадавший

Прокуратура организовала проверку.

Источник: Югополис

В Сочи на аттракционе оторвалась вагонетка. Инцидент произошёл 2 июля. Ранее в местных пабликах появилась информация о происшествии в парке аттракционов в Адлерском районе.

Сообщалось, что во время движения от состава неожиданно отцепилась первая вагонетка, в которой находились три человека. Она рухнула вниз.

Прокуратура Адлерского района Сочи организовала проверку по факту произошедшего инцидента.

«Предварительно установлено, что травмы получил один человек, несовершеннолетние дети не пострадали», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка эксплуатации аттракционной техники.

Ранее «Югополис» писал, что в Архипо-Осиповке дети едва не получили травмы на аттракционе.