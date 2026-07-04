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На пруду в Пермском крае спасли тонущего мужчину

ЧП чуть не произошло в Очере.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 3 июля, на пруду в городе Очер произошла ситуация, которая могла бы закончиться трагедией, если б не подоспевшие спасатели.

— В 09.20 утра в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступил сигнал о происшествии, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Благодаря слаженным действиям сотрудников Очерской службы спасения мужчину достали из воды.

В поисково-спасательной операции было задействовано семь человек личного состава и три единицы техники.

В МЧС Прикамья напоминают жителям о правилах безопасности на воде: залогом безопасности является строгое выполнение правил поведения на водоемах и дисциплина пребывания около воды. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра у берега.

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