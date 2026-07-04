На пруду в Пермском крае спасли тонущего мужчину

В пятницу, 3 июля, на пруду в городе Очер произошла ситуация, которая могла бы закончиться трагедией, если б не подоспевшие спасатели.
— В 09.20 утра в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступил сигнал о происшествии, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Благодаря слаженным действиям сотрудников Очерской службы спасения мужчину достали из воды.
В поисково-спасательной операции было задействовано семь человек личного состава и три единицы техники.
В МЧС Прикамья напоминают жителям о правилах безопасности на воде: залогом безопасности является строгое выполнение правил поведения на водоемах и дисциплина пребывания около воды. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра у берега.