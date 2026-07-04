В Челябинске Lada рухнула в водоем из-за хозяйки, забывшей поставить авто на ручник

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 4 июля вблизи дома 30/1 по улице Шахтостроевская.
По предварительным данным, 27-летняя женщина покинула автомобиль и не предприняла меры, исключающие самопроизвольное движение.
В итоге Lada Kalina съехала в Изумрудный карьер. Пострадавших нет.
Инспекция напоминает: выходя из автомобиля, не забывайте поставить его на ручной тормоз. «Это стандартная и важная процедура безопасности, которая предотвращает самопроизвольное скатывание машины, особенно на уклоне», — добавили в пресс-службе.