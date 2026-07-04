Житель воронежского Борисоглебска судится с АЗС из-за отказа продать бензин в канистру

Своё решение сотрудница АЗС мотивировала внутренним запретом, не сославшись при этом на какие-либо нормы закона. При этом, как указывает истец, кассовый чек с суммой, маркой топлива и количеством ему так и не выдали — вместо этого распечатали два чека онлайн-кассы без признака расчета и информации об оплате.