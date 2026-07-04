В Ростове задержали мошенника, который обманул участника СВО на 750 тысяч рублей

Сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями нашли 30-летнего ростовчанина, который втерся в доверие к военнослужащему и предложил помощь в освобождении его брата. За услугу он запросил 750 тысяч рублей. Однако выполнять обещанное мужчина не собирался. Он перестал выходить на связь, а полученные деньги потратил на свои нужды.