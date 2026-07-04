Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове задержали мошенника, который обманул участника СВО на 750 тысяч рублей

Обещал освободить брата из плена: В Ростове задержали афериста, который выманил 750 тысяч рублей у участника СВО.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове задержали мужчину, которого подозревают в жестоком обмане — он обещал участнику СВО освободить его брата из плена за 750 тысяч рублей. О случае рассказали в Главном управлении МВД по Донскому региону.

Сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями нашли 30-летнего ростовчанина, который втерся в доверие к военнослужащему и предложил помощь в освобождении его брата. За услугу он запросил 750 тысяч рублей. Однако выполнять обещанное мужчина не собирался. Он перестал выходить на связь, а полученные деньги потратил на свои нужды.

Задержали подозреваемого в Ростове-на-Дону. В операции участвовали сотрудники спецбатальона ДПС и бойцы Росгвардии.

— В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали в донском главке.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.